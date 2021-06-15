Президент Ильхам Алиев: Подписывая в Шуше декларацию о союзничестве, мы указываем путь для будущих поколений

БАКУ /Trend/ - Подписывая в Шуше декларацию о союзнических отношениях, мы указываем путь для будущих поколений.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Шуше, выступая с заявлением для печати.