Отныне связи Азербайджана и Турции в области оборонной промышленности получат еще большее развитие - Эрдоган

БАКУ/Trend/ - Отныне наши связи в области оборонной промышленности получат еще большее развитие.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с заявлениями для прессы после подписания Шушинской декларации.

«Несмотря на пандемию, мы решительно продолжаем совместные усилия по развитию сотрудничества во всех сферах от сельского хозяйства до энергии, от транспорта до туризма, от обороны до образования. Естественно, наряду со всем этим мы еще больше укрепляем наши связи в области оборонной промышленности технологическим трансфером и совместными производственными проектами. Только что мой брат вручил генеральному директору компании “Bayrak” Халук бею орден “Карабах”. Я тоже от имени семьи выражаю ему особую признательность. Естественно, беспилотные летательные аппараты проделали здесь серьезную работу. Отныне наши связи в области оборонной промышленности получат еще большее развитие. Наряду с таким развитием Азербайджан получит возможность стать не только рынком, но и производственным центром в данном процессе. Наша сила – эта сила Азербайджана, сила Азербайджана – наша сила»,- отметил Эрдоган.