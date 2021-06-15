Детали Шушинской декларации: отношения Азербайджана и Турции вступили в новый этап (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - 15 июня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил исторический визит в освобожденный от оккупации город Шуша и подписал в этом сердце Карабаха историческую декларацию, сообщает во вторник Trend.

Шушинская декларация подписана между двумя братскими и дружественными странами в очень важную для Азербайджана дату – 15 июня, когда отмечается День национального спасения, спустя 100 лет после Карсского договора.

Шушинская декларация имеет исключительное политическое и историческое значение.

Азербайджано-турецкие отношения, характеризуемые высказываниями общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Одна нация, два государства» и создателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль», были выведены на самый высокий уровень и вступили в новый этап.

Этот исторический документ, являясь логическим итогом взаимной координации деятельности двух братских стран по защите общих интересов, объединению возможностей, в том числе в региональных и международных стратегических вопросах, представляющих взаимный интерес, усилит международную и региональную роль Азербайджана и Турции, повысит их авторитет.

Азербайджанский народ высоко оценивает морально-политическую поддержку Турции в деле прекращения 30-летней армянской оккупации, освобождения оккупированных территорий, восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Совместные инициативы двух стран по укреплению стабильности и безопасности, возобновлению всех экономических и транспортных связей, а также нормализации отношений между странами региона и обеспечению устойчивого мира в Кавказском регионе – лучший пример, демонстрирующий необходимость приложения еще больших усилий в этой сфере.

В то же время деятельность Турецко-российского совместного центра в Карабахе привлекает внимание в качестве действенного механизма для восстановления мира в регионе.

Шушинская декларация, руководствующаяся принципами независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международно признанных границ, невмешательства во внутренние дела государств, имеет важное значение с точки зрения укрепления политических и правовых механизмов налаживания союзнических отношений со стороны обеих стран, проводящих независимую внешнюю политику, направленную на обеспечение и защиту национальных интересов. Наряду с тем, что Турция и Азербайджан, демонстрируя солидарность и взаимную поддержку по международным вопросам, углубляют двустороннее сотрудничество, они также оказывают друг другу взаимную поддержку в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, ОИС, а также других международных и региональных организаций.

В документе также уделяется особое внимание продвижению скоординированных и совместных действий в политической и военной сферах, а также в сфере безопасности с точки зрения общих национальных интересов. В случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ любой из сторон предусматривается провести совместные консультации и выступить с инициативами в соответствии с целями и принципами Устава ООН для устранения этой угрозы или агрессии, оказание необходимой помощи друг другу в соответствии с Уставом ООН, организация согласованной деятельности силовых и командных структур вооруженных сил.

В Шушинской декларации сделан упор на совместные усилия по перестройке и модернизации вооруженных сил в соответствии с современными требованиями, реализацию мер, направленных на укрепление обороноспособности и военной безопасности, повышение навыков совместной деятельности вооруженных сил двух стран, тесное сотрудничество в управлении оружием и боеприпасами на основе современных технологий и обеспечении соответствующей деятельности компетентных структур и ведомств для этой цели. Сюда также входит и проведение регулярных совместных заседаний Советов безопасности обеих стран по вопросам национальной безопасности для обсуждения вопросов региональной и международной безопасности, затрагивающих национальные интересы стран.

Что касается торгово-экономических отношений, то в документе отражены такие актуальные вопросы, как активизация усилий по диверсификации национальных экономик и экспорта, создание механизмов для организации свободного движения товаров, продолжение согласованных усилий по эффективному использованию и дальнейшему развитию Южного газового коридора, дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала на азербайджано-турецких участках международных транспортных коридоров с использованием технологий интеллектуальных транспортных систем, открытие Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан и Турцию, восстановление транспортных и коммуникационных связей в регионе, содействие развитию международных транспортных коридоров.

Исторический документ предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества между азербайджанской и турецкой диаспорами, принятие совместных шагов по общим проблемам, проявление прочной солидарности, координацию деятельности диаспоры и взаимную поддержку в донесении исторической правды в связи с защитой национальных интересов до мирового сообщества.

Подчеркивается, что с учетом того, что необоснованные претензии Армении к Турции, попытки фальсификации истории и ее политизации путем искажения исторических фактов угрожают миру и стабильности в регионе, важно открыть архивы в связи с событиями 1915 года и всячески поддержать усилия историков по проведению исследований по этой теме.

В рамках азербайджано-турецкой медиа-платформы следует укрепить сотрудничество в области информации, коммуникации и общественной дипломатии между соответствующими ведомствами двух стран, способствовать деятельности, проводимой в рамках Тюркского совета и связанных с ним учреждений для дальнейшего укрепления тюркской солидарности.

Отметим, что азербайджано-турецкие отношения в настоящее время достигли своей высшей точки. Тот факт, что наши народы имеют одно и то же происхождение, язык, религию, культуру и многие другие связи, всегда сближал наши страны, а народы поддерживали друг друга в счастливые и печальные дни.

Высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией вносит важный вклад в прогресс и стабильность региона в целом. Во время 44-дневной Отечественной войны мир снова стал свидетелем этого. С первых дней войны братская Турция оказывала Азербайджану политическую и моральную поддержку. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал четкие и недвусмысленные заявления о том, что Азербайджан не одинок в этой войне и что Турция всегда будет поддерживать Азербайджан. Это укрепило наши силы и сыграло важную роль в победе в Карабахе. В частности, тот факт, что Реджеп Тайип Эрдоган стоял бок о бок с Президентом Ильхамом Алиевым на Параде Победы на площади Свободы в Баку еще раз продемонстрировал миру единство наших стран и братство наших народов.