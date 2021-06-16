Завершился визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 июня завершился официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмину Эрдоган провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.