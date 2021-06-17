В Азербайджане определен полномочный орган по Протоколу о сотрудничестве в борьбе со случаями нефтяного загрязнения - распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 июня подписал распоряжение об определении полномочного органа по «Протоколу Рамочной конвенции о сотрудничестве, ответных мерах и региональной подготовке в борьбе со случаями загрязнения нефтью «О защите прибрежной морской среды Каспийского моря».
Согласно распоряжению, полномочным органом со стороны Азербайджана по вышеуказанному протоколу, подписанному 12 августа 2011 года в городе Актау, установлено министерство по чрезвычайным ситуациям.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить уведомление Секретариату указанной Конвенции об определении полномочного органа со стороны Азербайджана по данному протоколу.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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