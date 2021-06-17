Глава МИД Азербайджана отбыл в Турцию для участия в международном форуме
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в Турцию для участия в дипломатическом форуме в Анталье, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.
В рамках визита планируется выступление министра на этом мероприятии, а также проведение многочисленных двусторонних встреч как с представителями турецкой стороны, так и с представителями других стран, участвующими в форуме.
(Перевод: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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