Глава МИД Азербайджана анонсировал заседание межправкомиссии с Казахстаном

Ожидается, что заседание межправительственной комиссии Азербайджан - Казахстан пройдет в ближайшее время.

Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с вице-премьером - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Баку, сообщает в понедельник Trend.

По словам Байрамова, отношения Азербайджана и Казахстана динамично развиваются и базируются на прочной основе.

Министр отметил особое значение визитов высокого уровня между двумя странами.

По его словам, с этой точки зрения визит вице-премьера – министра иностранных дел Казахстана в Азербайджан сыграет важную роль в развитии отношений двух стран.

Байрамов отметил, что главный вопрос – это достижение допандемических показателей в экономической сфере между Азербайджаном и Казахстаном.

«Заседание межправкомиссии состоится в ближайшее время. На встрече [с вице-премьером Казахстана] обсуждались вопросы расширения транзитных связей и встречные шаги в этом направлении», - сказал Байрамов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)