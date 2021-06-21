Глава МИД Азербайджана анонсировал заседание межправкомиссии с Казахстаном (версия 2)
(первая версия в 13:16)
Ожидается, что заседание межправительственной комиссии Азербайджан - Казахстан пройдет в ближайшее время.
Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с вице-премьером - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Баку, сообщает в понедельник Trend.
По словам Байрамова, отношения Азербайджана и Казахстана динамично развиваются и базируются на прочной основе.
Министр отметил особое значение визитов высокого уровня между двумя странами.
По его словам, с этой точки зрения визит вице-премьера – министра иностранных дел Казахстана в Азербайджан сыграет важную роль в развитии отношений двух стран.
Байрамов отметил, что главный вопрос – это достижение допандемических показателей в экономической сфере между Азербайджаном и Казахстаном.
«Заседание межправкомиссии состоится в ближайшее время. На встрече [с вице-премьером Казахстана] обсуждались вопросы расширения транзитных связей и встречные шаги в этом направлении», - сказал Байрамов.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)