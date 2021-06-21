Непредоставление Арменией карт минных полей обостряет ситуацию - МИД Азербайджана (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Непредоставление Арменией карт минных полей обостряет ситуацию.
Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с вице-премьером - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, сообщает в понедельник Trend.
"Непредоставление Арменией карт минных полей затягивает выполнение трехстороннего соглашения, подписанного Азербайджаном, Россией и Арменией", - сказал он.
Вице-премьер - глава МИД Казахстана был проинформирован о том, что за период после подписания заявления от 10 ноября 2020 года в Азербайджане в результате разрыва мин погибли 28, ранения получили более 120 человек.
«Недавно Армения при участии международных посредников предоставила карты минных полей по Агдаму. Только в одном районе установлены 97 тысяч мин, что свидетельствует об уровне минной угрозы», - сказал Байрамов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)