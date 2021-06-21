Армянскому народу предложили выбирать «из двух зол» – российский политолог

БАКУ /Trend/ - Армянскому народу предложили выбирать «из двух зол».

Об этом сказал Trend доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев, комментируя проведение внеочередных парламентских выборов в Армении.

«То есть новых политиков в избирательном бюллетене не было, а старые уже показали себя. И в основном, мягко говоря, не с лучшей стороны. Поэтому армянскому избирателю было предложено выбрать между "сбитым летчиком" Кочаряном и "битым" руководителем Пашиняном. Но дело в том, что Никол Воваевич "отгреб" за грехи своих предшественников типа Кочаряна. А вот Кочарян за свои грехи никак не расплатился и своих ошибок совсем не понимает. И не желает понимать», – подчеркнул он.

По словам Перенджиева, поэтому избиратели в Армении, действуя по русскому принципу «за одного битого двух небитых дают», выбрали «битого» Пашиняна и не стали широко поддерживать «сбитого летчика» Кочаряна.

«Различного рода нарушения, конечно же, проигравшая сторона будет использовать, чтобы признать состоявшиеся выборы нелегитимными. Поэтому ожидаем применения технологий "цветных революций" со стороны сторонников Роберта Кочаряна, то есть борьба за власть в Армении еще не окончена. Теперь ход за проигравшей стороной», – добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)