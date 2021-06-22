В учениях ВМС Азербайджана задействовано около 1 тыс. человек личного состава

БАКУ /Trend/ - В двухдневных тактических учениях ВМС Азербайджана участвуют около одной тысячи человек личного состава. В них задействованы 43 судна и катера, а также два вертолета.

Об этом сказал журналистам командующий ВМС Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в учениях задействованы группа боевых кораблей, суда обеспечения и снабжения.

Целью учений является защита энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря и проведение соединениями ВМС совместных боевых операций.

Командующий отметил, что учения состоят из трех этапов.

На первом этапе корабли и катера будут подготовлены к походу и бою, уничтожат средства надводной атаки и мины условного противника, а также организуют универсальную оборону на якорной стоянке в обозначенном районе.

На втором этапе предусмотрено выполнение задач по пресечению террористическо - диверсионной деятельности в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также оказание помощи кораблю, потерпевшему бедствие.

На третьем этапе будут отработаны действия по спасению аварийного судна, а также по освобождению корабля, захваченного террористами.

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки, ВМС Азербайджана с 22 июня проводят тактические учения.

Учения продлятся до 23 июня.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)