Трехсторонняя рабочая группа продолжит свою работу после формирования нового правительства Армении – вице-премьер Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Трехсторонняя рабочая группа в составе вице-премьеров России, Азербайджана и Армении продолжит свою деятельность после формирования нового армянского правительства.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в ходе поездки в Агдам вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев.
Он оценил прежнюю деятельность трехсторонней рабочей группы как весьма конструктивную.
«Как вы знаете, в Армении идет избирательный процесс, формируется новое правительство. Думаю, что после формирования нового правительства трехсторонняя рабочая группа продолжит свою деятельность. До настоящего времени на проводимых встречах наблюдался достаточно конструктивный подход», - сказал Мустафаев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)
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Трехсторонняя рабочая группа продолжит свою работу после формирования нового правительства Армении – вице-премьер Азербайджана
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