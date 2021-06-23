Судебный процесс в Баку над армянами, пытавшими азербайджанских пленных, продолжится 30 июня (версия 2) (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Ясамальском районном суде в Баку сегодня состоялся процесс по уголовному делу Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны и совершивших другие преступления, сообщает в среду Trend.

На процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева дали показания пострадавшие.

Они заявили, что оба обвиняемых зверски пытали их.

Позднее дал показания подсудимый Алеша Хосровян. Он признал, что дважды незаконно пересекал границу Азербайджана: «Считаю себя частично виновным по предъявленным обвинениям. Я дважды пересек границу Азербайджана без разрешения».

Обвиняемый признал, что знает азербайджанский язык: «Я знаю некоторые слова, но не могу говорить совершенно свободно. У меня были азербайджанские соседи в Гафане. Затем они переехали в Азербайджан».

Судебный процесс продолжится 30 июня с показаний обвиняемого.

Отметим, что в ходе расследования Военной прокуратурой уголовного дела, возбужденного по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджана в связи с военными преступлениями и преступлениями против мира и человечности в отношении азербайджанцев на оккупированных территориях Азербайджана, совершенных вооруженными силами Армении и вооруженными формированиями сепаратистского режима, были установлены факты захвата заложников, пыток и жестокого обращения с ними и другими лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права.

В результате расследования было установлено, что гражданин Армении Людвик Мкртычевич Мкртычян, 1969 года рождения, по предварительному сговору участвовал в деятельности вооруженных группировок, состоящих из прибывших из Армении, а также проживающих в Нагорно-Карабахском регионе армян, пытал взятого в заложники 12 июля 1991 года гражданина Азербайджана и незаконно удерживал его около 17 суток в лесу "Баллыджа", недалеко от города Ходжалы. Кроме того, он также выполнял функции переводчика во время допроса сотрудниками спецслужб Армении мирного жителя Азербайджана, взятого в заложники членами армянских вооруженных формирований 13 сентября 1999 года в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района, доставленного в Ереван и незаконно удерживаемого в одной из воинских частей.

Следствие также установило, что Людвик Мкртычян в разное время избивал и пытал в Шушинской тюрьме и Ереване 11 граждан Азербайджана, взятых в плен на территории Ходжавендского и Агдеринского районов, а также застрелил из автомата военнослужащего одной из воинских частей минобороны Азербайджана.

Людвик Мкртычян был задержан 20 октября 2020 года на территории села Меликджанлы Физулинского района военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана.

В результате проведенных следственных действий также были раскрыты преступные деяния гражданина Армении Хосровяна Алеши Арамаисовича, 1967 года рождения, который вместе с Людвиком Мкртычяном жестоко и бесчеловечно обращался с азербайджанцами и пытал их.

Следствием было установлено, что Алеша Хосровян пытал находившихся в плену пятерых азербайджанцев, жестоко и бесчеловечно обращался с ними.Так, Алеша Хосровян подверг жестокому и бесчеловечному обращению военнослужащего одной из воинских частей министерства обороны Азербайджана, который был взят в плен в апреле 1994 года, и во время незаконного удержания последнего под стражей в одном из домов в селе Мысмына (Агбулаг) Ходжавендского района принудил его к тяжелым работам по строительству дома так называемого министра обороны т.н. «НКР» Бабаяна Самвела Андраниковича.

Кроме того, Алеша Хосровян пытал солдат одной из воинских частей министерства обороны Азербайджана, взятых в плен в 1993–1994 годах, которые незаконно содержались под стражей в Шушинской тюрьме, систематически избивал их, морил голодом, причиняя им физические и моральные страдания.

Людвику Мкртычяну и Алеше Хосровяну предъявлены обвинения по статьям 113 (пытки), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям УК Азербайджанской Республики, и по решению суда они были заключены под стражу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)