Ильясу Рзаеву присвоено высшее воинское звание генерал-майора юстиции
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении полковнику юстиции Ильясу Рамиз оглу Рзаеву высшего воинского звания «генерал-майор юстиции».
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