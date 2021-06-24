Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Саудовской Аравии

БАКУ /Trend/ - 24 июня 2021 года в ходе официального визита в Королевство Саудовская Аравия министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

B ходе встречи принц Фейсал Аль Сауд выразил удовлетворение уровнем отношений между двумя странами, отметив, что они строятся на прочной основе. Он подчеркнул, что Азербайджан – дружественная и братская страна.