Глава МИД Азербайджана обменялся мнениями с коллегами из Австрии, Литвы и Румынии
БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с коллегами из Австрии, Литвы и Румынии, передает в пятницу Trend со ссылкой на публикацию министра в Twitter.
"Провели интересный обмен мнениями с находящимися с визитом в Азербайджане министрами иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии - Александром Шалленбергом, Габриэлиусом Ландсбергисом и Богданом Ауреску и другими членами делегации ЕС", - говорится в публикации.
Министр пишет, что были обсуждены вопросы региональной безопасности, перспективы регионального сотрудничества и связи с ЕС.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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