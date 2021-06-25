Судебный процесс над 14 армянскими террористами в Баку будет продолжен 29 июня (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям проведен судебный процесс по уголовному делу в отношении 14 членов армянского вооруженного формирования, совершивших провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.

На сегодняшнем заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева было оглашено обвинительное заключение.

После этого обвиняемый Володя Акобян попросил судью вынести решение о возвращении всех членов армянского вооруженного формирования на родину.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые, незаконно приобретя огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, создали не предусмотренное законодательством вооруженное формирование. Эти лица 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной части поселка Гадрут Ходжавендского района. В период до 13 декабря прошлого года обвиняемые в составе группы совершили провокационно-террористические действия на этой территории Азербайджана.

Так, группа совершила акт террора в поселке Гадрут Ходжавендского района. Ее члены обвиняются по статьям 214 (терроризм), 228 (незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатых веществ), 279 (создание незаконных вооруженных формирований и участие в их составе), 318 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.

Как заявил судья Афган Гаджиев, если обвинение будет подтверждено судебным следствием, то обвиняемые могут быть лишены свободы сроком от 14 до 20 лет, либо их могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

Выражая отношение к обвинительному заключению, армянские террористы частично признали себя виновными. После перерыва обвиняемым было предложено дать показания.

Судебный процесс будет продолжен 29 июня дачей показаний обвиняемых.

Ранее сообщалось, что завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении СГБ Азербайджана в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции СГБ 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористическо-подрывные и другие преступные действия на территории Азербайджана.

Следствием было установлено, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, создала вооруженное формирование. Члены этого вооруженного формирования 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и другой местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района. За период до 13 декабря 2020 года они совершили нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, устраивали взрывы, пожары и совершали другие террористические действия, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушить общественную безопасность, посеять панику среди населения или оказать воздействие на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Следствие по уголовному делу в отношении членов незаконного вооруженного формирования Авакяна Грача Арзумановича, Серобяна Гегама Самвеловича и других, всего 14 человек, обвиняемых по ст. 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем Генерального прокурора Азербайджана, направлено для рассмотрения в суд.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)