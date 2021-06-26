Армения заминировала даже деревья - азербайджанское агентство (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 13:51)

БАКУ /Trend/ - Армения заминировала даже деревья, передает в субботу Trend со ссылкой на сообщение Агентства Азербайджана по разминированию.

Агентство обнаружило в лесу в Ходжавендском районе противопехотную мину, установленную на дереве.

В сообщении отмечается, что вооруженные силы Армении, проиграв на поле боя, установили большое количество мин-ловушек.

Противопехотная мина MON-100, установленная на дереве в Ходжавендском районе, относится к типу разрывных мин, дальность разлета убойных осколков которых составляет 100-160 метров. Общий вес мины составляет пять килограммов, два из которых - это взрывчатое вещество. Противопехотные мины используются против живой силы. Разрывные мины типа MON-100 предназначены для массового уничтожении живой силы, отмечается в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)