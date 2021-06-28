Международный центр Низами Гянджеви проводит веб-конференцию по ситуации на Западных Балканах (Прямая трансляция)

БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви в сотрудничестве с Фондом обществ и ценностей Боснии и Герцеговины и Национальным комитетом по внешней политике США проводит веб-конференцию на тему «Оценка ситуации на Западных Балканах: путь вперед».

С приветствием к участникам конференции обратятся бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия, президент и главный исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США Сьюзан Эллиотт, генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов, а вступительное слово произнесет член Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович.

На фоне углубления неопределенности, вызванной пандемией COVID-19, и продолжающегося вмешательства враждебно настроенных внешних сил во внутренние дела стран Западных Балкан сейчас наступил наиболее подходящий момент для пересмотра оценки дальнейшего развития региона.

Мероприятие соберет ключевых экспертов и бывших официальных лиц Сараева, чтобы решить сложные вопросы и подготовить почву для повторного взаимодействия с регионом Западных Балкан.