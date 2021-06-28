В Баку стартовали тактические учения ВС Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, 28 июня в Баку начались тактические учения с боевыми стрельбами Mustafa Kamal Atatürk-2021, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

Цель учений - совершенствование взаимодействия армий двух стран во время боевых операций, отработка навыков управления подразделениями.

К участию в учениях, которые продлятся до 30 июня, привлечены до 600 человек личного состава. В маневрах задействованы до 40 танков и другой бронетехники, 20 минометов и других видов артиллерийских установок разного калибра, семь боевых и транспортных вертолетов, три беспилотника разного назначения и до 50 единиц автомобильной техники.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)