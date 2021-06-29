Между институтами по правам человека Азербайджана и Турции подписан меморандум о взаимопонимании (версия 2)

(первая версия в 14:00)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана и Институт по правам человека и равенству Турции подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает во вторник Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.

Меморандум подписан на встрече с участием делегации турецкого института, находящейся с визитом в Азербайджане для проведения оценочной миссии на освобожденных от оккупации территориях, и сотрудников аппарата омбудсмена.

В своем выступлении на встрече омбудсмен Сабина Алиева еще раз выразила признательность руководству и народу братской Турции за моральную поддержку, оказанную Азербайджану во время 44-дневной Отечественной войны.

Она отметила, что мировое сообщество хранит молчание по поводу фактов грубого нарушения прав человека Арменией, которая, не считаясь с нормами и принципами международного права, держала под оккупацией 20 процентов азербайджанской территории.

В свою очередь, глава Института по правам человека и равенству Турции Сулейман Арслан заявил, что визит турецкой делегации в Азербайджан имеет особое значение с точки зрения проведения расследования на освобожденных территориях, которым война нанесла ущерб.

Глава аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы и замглавы аппарата Рашид Румзаде проинформировали участников встречи о работе института уполномоченного по правам человека в Азербайджане.

Подписанный между институтами по правам человека Турции и Азербайджана меморандум направлен на усиление двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав и свобод человека, проведение совместных тренингов и исследований, информационной и просветительской работы, а также на сотрудничество по другим направлениям. После подписания меморандума состоялась пресс-конференция.

В рамках визита запланированы встречи турецкой делегации в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, Конституционном суде и в Агентстве по разминированию.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)