Минобороны Азербайджана дало поручения в связи с гражданами, выразившими недовольство по поводу наград (версия 2)

(первая версия в 16:08)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана дало поручения в связи с гражданами, выразившими недовольство по поводу наград, сказали во вторник Trend в ведомстве.

Сегодня в министерстве была принята группа граждан, собравшихся перед Главным управлением личного состава минобороны и заявивших, что участвовали в войне, но не были награждены медалями.

Во время встречи граждане были проинформированы о том, что награждение военнослужащих медалями было осуществлено после изучения пройденного ими боевого пути и непосредственного участия в войне.

На встрече граждане были выслушаны, приняты их заявления. Воинским частям даны соответствующие поручения по прояснению этого вопроса.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)