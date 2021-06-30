Очередное заседание суда по делу наемника, воевавшего в Карабахе, назначено на 7 июля (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 14:11)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям 30 июня был продолжен судебный процесс по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного Арменией к боям в Карабахе.

Как сообщает в среду Trend, председательствовала на заседании судья Самира Алиева.

На процессе было зачитано обвинительное заключение. Затем обвиняемый дал показания.

Очередное заседание суда назначено на седьмое июля.

Отметим, что в отношении Дубакова Эдуарда Сергеевича, являющегося гражданином России, возбуждено уголовное дело по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а также в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных формирований), 18.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)