ЕС добавит Азербайджан в список эпидемиологически безопасных стран
БАКУ/Trend/ - Совет Европы принял решение добавить Азербайджан в список стран, в отношении которых снимут ограничения на въезд из-за COVID-19, передает Trend со ссылкой на организацию.
Список рассматривается примерно каждые две недели на основе эпидемиологической обстановки и мер по предотвращению распространения коронавируса.
Правительства Европейского союза согласились добавить 11 новых стран в список государств, из которых будут разрешены поездки в страны ЕС.
Послы 27 стран ЕС одобрили дополнения на встрече в среду, и изменения вступят в силу в ближайшие дни.
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