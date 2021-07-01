Проведено очередное заседание Рабочей группы по решению экономических вопросов на освобожденных территориях Азербайджана (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Рабочая группа по экономическим вопросам Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, 30 июня провела очередное заседание, сообщает в четверг Trend.

В заседании, проведенном в видеоформате, участвовали входящие в Рабочую группу по экономическим вопросам представители Администрации Президента, министерств экономики, финансов, энергетики, Центрального банка, Государственного агентства по туризму, Фонда возрождения Карабаха, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

На заседании обсуждался вопрос по организации в июле поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы бизнесменов для открытия продовольственных, фармацевтических магазинов, банкоматов и др. для удовлетворения первичных потребностей лиц, работающих и служащих на освобожденных территориях, была отмечена важность подготовки программы и маршрута, а также обеспечения вопросов безопасности.

С отчетом о работе, проведенной министерством экономики с целью исполнения мер, предусмотренных Стратегическим планом деятельности, утвержденным Координационным штабом, выступил представитель министерства. В отчете указывалось, что за прошедший период по Джебраильскому, Физулинскому, Губадлинскому, Зангиланскому, Агдамскому, Ходжавендскому, Тертерскому, Шушинскому, Ходжалинскому и Кельбаджарскому районам была завершена работа по полевой инвентаризации 13 307 объектов недвижимости (10 483 строения и 2 824 инфраструктурных объекта). Также была завершена первичная инвентаризация 1 525 км автомобильных дорог, 292 км линий электропередачи, 45 км линий газоснабжения, 19 км линий водоснабжения, 249 км оросительной сети. Кроме того, на основании ортофотокарт была векторизована и внесена в электронную информационную базу земельная площадь в 533 000 гектаров.