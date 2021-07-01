В Азербайджане прошло заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Координационном штабе (версия 2)
(первая версия в 09:58)
БАКУ /Trend/ - Рабочая группа по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, провела очередное заседание, сообщает в четверг Trend.
На заседании, в котором приняли участие представители соответствующих госструктур, была предоставлена информация и обсуждены реализуемые в настоящее время проекты в сфере восстановления инфраструктуры транспорта и связи на освобожденных территориях, в том числе работы по строительству железных и автомобильных дорог, аэропортов, созданию телекоммуникационных сетей и организации услуг связи на этих территориях.
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