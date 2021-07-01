Президент Ильхам Алиев: Перспектива развития Алята может быть очень успешной

БАКУ/Trend/ - Считаю, что перспектива развития Алята может быть очень успешной.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны.

«В первую очередь, на территории поселка Алят имеются обширные свободные земельные площади, абсолютное большинство которых непригодно для сельского хозяйства. С другой стороны, поселок Алят находится недалеко от Баку. Это тоже одно из важных условий. Уже имеются все первоначальные условия для реализации инфраструктурных проектов. В Сангачале функционирует электростанция мощностью 300 мегаватт, относительно низкими будут и расходы на инфраструктурные проекты. Здесь расположен Международный морской порт. Это тоже один из важных факторов для работы экономической зоны. Считаю, что перспектива развития Алята также может быть очень успешной. Если эта зона будет формироваться так, как мы запланировали, в чем я уверен, то динамика развития данного региона окажет большое позитивное влияние также на наше общее развитие. Эти факторы и сыграли основную роль в выборе места. Кроме того, отсюда проходят и наши международные коридоры. Через территорию Алята проходят коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Поэтому это место очень благоприятно с точки зрения логистики, транспорта. Именно поэтому для этих целей выбран Алят», - отметил Президент Ильхам Алиев.