Президент Ильхам Алиев: Заработная плата работающих в Алятской свободной экономической зоне граждан Азербайджана будет высокой

БАКУ/Trend/ - Созданная в Алятской свободной экономической зоне инфраструктура будет привлекательной для инвесторов, в нашу страну станут поступать новые технологии, откроются новые рабочие места, будет высокой заработная плата работающих здесь граждан Азербайджана, будет производиться конкурентоспособная продукция, расширятся экспортные возможности нашего ненефтяного сектора, так как если взглянуть на структуру нашего валового внутреннего продукта, то увидим, что нефтяной сектор уже не преобладает.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны.

«В основе идеи создания этой зоны лежит наша политика. В частности, импульс созданию данной зоны придала работа, проводимая в последние годы в связи с развитием ненефтяного сектора. Мы увидели, что инвестиции, вкладываемые в ненефтяной сектор, больше являются государственными инвестициями или же инвестициями местных компаний. Зарубежные компании предпочитают больше инвестировать в нефтегазовый сектор. Поэтому уверен, что создание этой зоны послужит развитию ненефтяного сектора Азербайджана, ненефтяного сектора нашей экономики. Кроме того, созданная здесь инфраструктура будет привлекательной для инвесторов, в нашу страну станут поступать новые технологии, откроются новые рабочие места, будет высокой заработная плата работающих здесь граждан Азербайджана, будет производиться конкурентоспособная продукция, расширятся экспортные возможности нашего ненефтяного сектора, так как если взглянуть на структуру нашего валового внутреннего продукта, то увидим, что нефтяной сектор уже не преобладает. Но если взглянуть на экспорт, то увидим, что абсолютное большинство нашего экспорта обеспечивается нефтегазовой продукцией. Поэтому и здесь проведение реформ и привлечение иностранных инвесторов, в частности, в промышленный сектор, являются одним из основных факторов. Конечно, эта идея обсуждалась давно. Но для реализации данного проекта необходимо было правильно выбрать время, мы должны были подготовиться к этому, считаю, что сегодня мы готовы», - сказал глава государства.