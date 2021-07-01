Очередное заседание суда по делу еще 13 членов армянской террористической группировки пройдет 5 июля (ФОТО) (версия 3)

добавлены подробности, изменен заголовок (вторая версия в 14:28)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском апелляционном суде первого июля прошло заседание суда по уголовному делу в отношении еще 13 членов вооруженного формирования в составе граждан Армении, которые незаконно перешли на территорию Азербайджана с целью совершения террора - Астаняна Егиша Оганесовича, Арамяна Карена Арменовича, Авакяна Тиграна Маниковича, Геворкяна Григора Геворгиевича, Манукяна Овсепа Робертовича, Мартиросяна Геворга Самвеловича, Геворкяна Роберта Овиковича, Аветисяна Вагаршака Ашотовича, Акопяна Володи Гагиковича, Сукиасяна Андраника Сраповича, Манукяна Андраника Тиграновича, Сагателяна Григора Сейрановича и Гирагусяна Эдуарда Арменовича, сообщает в четверг Trend.

На процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Фаига Ганиева было принято решение о начале судебного следствия.

Затем гособвинитель Вугар Гулиев зачитал обвинительное заключение, согласно которому члены армянского вооруженного формирования в составе 13 человек незаконно пересекли государственную границу Азербайджана 26-27 ноября прошлого года. Они заняли боевые позиции в лесном массиве на территории поселка Гадрут Ходжавендского района. До 13 декабря 2020 года члены группы осуществили здесь подрывную деятельность, совершили нападения на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары, предприняли другие террористические действия, угрожающие жизни и здоровью людей, в целях нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана, либо международными организациями.

Затем обвиняемые ответили на вопросы адвокатов.

На процессе был объявлен перерыв, после которого члены группировки дали показания.

Очередное заседание суда по этому делу пройдет пятого июля.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)