Вышла в свет 109-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

БАКУ /Trend/ - Мы одержали победу ценой крови, жизни наших шехидов, благодаря отваге наших военнослужащих. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Да ниспошлет Аллах терпения их близким! Все семьи шехидов окружены заботой государства. Всем семьям шехидов государство предоставит квартиры, дома, начиная с этого года, и уже дано указание. Пособие для семей шехидов было увеличено с 300 до 500 манатов, и эти семьи всегда будут находиться в центре внимания. Семьям 9 тысяч шехидов, погибших в первой Карабахской войне, государство уже предоставило квартиры и дома.

Наши раненые военнослужащие окружены заботой государства. Будет решен вопрос реабилитации военнослужащих, ставших инвалидами, обеспечения их современными протезами. Тысячи военнослужащих, проявивших героизм на войне, награждены мною высокими орденами и медалями.

Как сообщает Trend, эти слова, приведенные в недавно вышедшей в свет 109-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», Президент Ильхам Алиев высказал во время поездки в город Шуша 14 января.

Материалы, включенные в новую книгу многотомника, охватывают период от декабря 2020 года до февраля 2021 года.

В этот том вошли материалы о поездках Президента Ильхама Алиева на освобожденные от оккупации территории, его участии в церемонии закладки фундамента автомобильной дороги Физули – Шуша и аэропорта в Физулинском районе, текст его выступления в Шуше, на Джыдыр дюзю. Сказанные главой государства слова на церемонии закладки фундамента аэропорта в Физулинском районе «Большое возвращение начинается, дан старт всем работам. Уверен, что мы, как за короткий срок – всего за 44 дня – изгнали врага с наших земель, так же в короткий срок восстановим исторические земли наших предков – Карабах» еще раз подтверждают, что наш народ переживает исторические дни.

В новом издании читатели смогут ознакомиться с информацией о трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении в рамках рабочего визита Президента Ильхама Алиева в Москву, текстами совместного заявления от 11 января 2021 года, заявления для печати, материалами о встрече с Президентом России.

В книгу вошла информация о встрече Президента Азербайджана с делегацией во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, заместителем председателя Правительства Российской Федерации, сопредседателем Совместной российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Алексеем Оверчуком, делегацией во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мохаммедом аль-Маликом, министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом, государственным секретарем министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батистом Лемуаном.

В 109-й книге многотомника нашли место тексты выступлений Президента Азербайджана на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года, материалы об ознакомлении с условиями, созданными в построенной полной средней школе № 90 в Сабунчинском районе и полной средней школе № 97 в Сураханском районе, школе-лицее № 3 с углубленным изучением технических и естественных наук в городе Хырдалан, его участии в мероприятиях открытия новосозданного лесопарка в Ясамальском районе, новопостроенной Абшеронской районной центральной больницы и других мероприятиях.

В новом издании также содержатся тексты обращений Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, православной христианской общине Азербайджана по случаю праздника Рождества.

При подготовке 109-й книги, выпущенной «Азернешр», были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).