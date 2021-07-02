Офицерам МВД Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий офицерам МВД Азербайджана.
Согласно распоряжению, нижеследующим офицерам МВД Азербайджана присвоено высшее специальное звание генерал-майора полиции:
полковнику полиции Аласлану Гачай оглу Агаеву
полковнику полиции Исламу Мохсум оглу Гумбатову
полковнику полиции Акперу Меджид оглу Исмайлову
полковнику полиции Абульфату Ахад оглу Рзаеву.
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