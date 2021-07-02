Президент Пакистана за расширение сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах
БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном необходимо расширить в различных сферах.
Об этом сказал президент Пакистана Ариф Алви на встрече с послом Азербайджана в Исламабаде Али Ализаде, передает в пятницу Trend со ссылкой на пакистанские СМИ.
Глава государства на встрече отметил необходимость расширения торгово-экономического сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном.
Президент также поздравил посла с освобождением Карабаха от армянской оккупации.
(Редактор: Константин Шапиро)
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