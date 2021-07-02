В ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В рамках совместных тактических учений с боевыми стрельбами Mustafa Kamal Atatürk – 2021, проходящих в Баку в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере между Азербайджаном и Турцией, выполнены очередные учебно - боевые задачи, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.
В ходе учений подразделения первого эшелона отработали задачи по выходу на рубеж атаки, кроме того, были проделаны проходы на минных полях условного противника, обеспечено продвижение через них и осуществлена высадка личного состава из бронетехники с переходом в наступление.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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