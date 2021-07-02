Названа дата следующего внеочередного заседания парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Названа дата следующего внеочередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Trend, заседание пройдет шестого июля.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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