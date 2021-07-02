Еврокомиссар по вопросам расширения посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели посетит Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на Twitter Вархели.

"С нетерпением ожидаю на следующей неделе поездки на Южный Кавказ - в Грузию, Азербайджан и Армению, чтобы представить экономический и инвестиционный план для региона "Восточного партнерства" и его флагманские инициативы. Также будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и борьбы с пандемией COVID-19", - написал еврокомиссар.