Россия и ЕС обсудили ситуацию в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Сегодня, 2 июля, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко и заместитель Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Моро обсудили ситуацию в Карабахе, передает в пятницу Trend со ссылкой на МИД России.

Как отмечается, в ходе встречи состоялись предметные обсуждения ситуации на пространстве СНГ, проблематики нагорно-карабахского урегулирования и хода Международных женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе.

Российская сторона подчеркнула неприемлемость любых противоправных действий, нацеленных на вмешательство во внутренние дела суверенных государств и расшатывание их конституционно-правового порядка.