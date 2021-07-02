Азербайджан и Словакия провели межмидовские политконсультации

БАКУ /Trend/ - Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Словакии состоялся очередной раунд политических консультаций.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил замминистра Халаф Халафов, а словацкую - госсекретарь министерства иностранных и европейских дел Мартин Клус.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние отношений между двумя странами, а также перспективы их развития во многих областях, включая политическую, экономическую, торговую, инвестиционную, транспортную, транзитную, гуманитарную, культурную, туристическую и другие сферы.

Халаф Халафов проинформировал словацкую сторону о серьезных последствиях 30-летней военной агрессии Армении против Азербайджана, новой ситуации в регионе после 44-дневной войны и развитии текущих процессов в связи с этим, а также представил подробную информацию о преднамеренном разрушении населенных пунктов и инфраструктуры на оккупированных территориях на протяжении десятилетий, об угрозе противопехотных мин, а также восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных землях.

Отметив, что устранение фактора оккупации создало возможности для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, замминистра подчеркнул, что от реализации трехсторонних заявлений, включая открытие коммуникаций и транспортных связей, выиграют все страны региона.

На встрече стороны отметили наличие благоприятных возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества и важность продолжения политического диалога, обменялись мнениями по сотрудничеству между Азербайджаном и Словакией в рамках международных организаций, региональным и глобальным вопросам и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)