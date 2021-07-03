ЕС готов к большему взаимодействию для всеобъемлющего урегулирования после второй Карабахской войны - Боррель

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) готов к большему взаимодействию для достижения всеобъемлющего и прочного урегулирования после второй Карабахской войны.

Как передает в субботу Trend, об этом написал в своем блоге на сайте ЕС Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита министров иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, Литвы Габриэлиуса Ландсбергиса и Румынии Богдана Ауреску на Южный Кавказ.

"Я был рад, что Александр Шалленберг, Габриэлиус Ландсбергис и Богдан Ауреску, министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии, приняли мое приглашение и в кратчайшие сроки отправились в регион. Я приветствовал передачу 15 задержанных армян в обмен на карты минных полей в Агдамском регионе", - написал он.

Верховный представитель отметил, что министры передали лидерам стран Южного Кавказа три основных послания, а именно: ЕС стремится быть активным игроком, способствующим урегулированию конфликтов в регионе; ЕС готов развивать двусторонние отношения, поддерживая региональное сотрудничество и взаимодействие; ЕС привержен инклюзивности и гибкости рамок политики "Восточного партнерства".

"Южный Кавказ важен для ЕС с точки зрения транспортных коридоров, связывающих Евросоюз с Азией, и диверсификации энергетических ресурсов. Итак, мы должны укреплять роль региона как узла взаимосвязи. Поддержка усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ остается лучшим способом достижения всеобъемлющего и прочного урегулирования. Однако мы хотим быть полезными в этих усилиях и готовы к большему", - написал Боррель.

Одним из инструментов ЕС для взаимодействия с регионом является "Восточное партнерство", отметил он.

"Это единственная платформа, объединяющая трех партнеров и ЕС, даже если в этом есть свои проблемы. Это структура, помогающая партнерам сотрудничать в неконфронтационных областях, которые могут улучшить жизнь граждан конкретными способами, повысить эффективность управления и создать больше связей между самими странами - партнерами", - написал Боррель.