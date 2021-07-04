Омбудсмен Азербайджана обратилась с призывом к мировому сообществу в связи с годовщиной убийства маленькой Захры

БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обратилась с призывом к мировому сообществу в связи с очередной годовщиной убийства маленькой Захры.

Как сообщает Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена, в обращении говорится:

«Прошло 4 года с тех пор, как двухлетняя азербайджанка Гулиева Захра Эльнур гызы была убита вооруженными силами Армении в результате обстрела из тяжелой артиллерии. Воспользовавшись атмосферой безнаказанности, продолжавшаяся и в дальнейшем политика террора Армении в отношении детей привела к гибели ни в чем не повинных детей во время нарушений режима прекращения огня и Второй карабахской войны.

Так, 12 детей погибли, 50 детей были ранены, 4 ребенка потеряли обоих родителей, а многие дети потеряли одного из родителей в результате обстрела вооруженными силами Армении гражданских объектов вдали от зоны боевых действий.

Омбудсмен Азербайджана неоднократно подчеркивала необходимость того, чтобы международные организации, действующие в сфере прав человека, включая права детей, решительно осуждали подобные случаи и делали шаги для принятия конкретных судебных мер в отношении преступников».