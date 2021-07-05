Генерал-полковник Магеррам Алиев посетил Нахчыванскую АР
БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, с 29 июня по второе июля помощник Президента - заведующий отделом по военным вопросам Администрации главы государства генерал-полковник Магеррам Алиев совершил поездку в Нахчыванскую Автономную Республику, передает в понедельник Trend.
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