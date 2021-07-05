Назначен новый президент Клуба друзей Азербайджана в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - На заседании правления кыргызского Клуба друзей Азербайджана новым президентом этой общественной организации была избрана известный общественный деятель Ассоль Молдокматова, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Она сменила на этом посту Кайрата Осмоналиева, который недавно был назначен послом Кыргызстана в Азербайджане.

«Считаю, что есть все основания рассматривать Азербайджан в качестве одной из приоритетных стран в многовекторной международной политике Кыргызстана. У наших стран есть общность или близость в понимании ценностей и целей сотрудничества. Это общая идейно - политическая платформа в виде тюркской солидарности, основанной на осознании нашей исторической, культурной близости, взаимодополняемости экономик, понимании необходимости взаимной поддержки в подходе к решению проблем обеспечения условий для безопасного и поступательного развития наших стран. Так что есть все основания стремиться к тому, чтобы кыргызско-азербайджанские отношения вышли на уровень стратегического партнерства», - сказала Молдокматова.

Она отметила, что, безусловно, поддержка в вопросе карабахского урегулирования стала важным импульсом для сближения Азербайджана и Кыргызстана.

«Боюсь показаться нескромной, но должна отметить, что наш клуб также сыграл в этом важную роль. В ходе военных действий в Карабахе в прошлом году мы сделали ряд заявлений в поддержку усилий Азербайджана по восстановлению его территориальной целостности, действий азербайджанской армии в этом направлении. Этим мы донесли до официального Баку и всех азербайджанцев, что общественность Кыргызстана с пониманием и поддержкой относится к стремлению братского народа восстановить справедливость», - сказала Молдокматова.