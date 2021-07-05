Генерал-полковник Магеррам Алиев посетил Нахчыванскую АР (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, 29 июня - 2 июля помощник Президента - заведующий отделом по военным вопросам Администрации главы государства генерал-полковник Магеррам Алиев совершил поездку в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР), передает в понедельник Trend.

Помощник Президента посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре Нахчывана, возложил к нему цветы и почтил память великого лидера. Он осмотрел экспонаты, отражающие жизнь общенационального лидера и его многогранную государственную деятельность в Музее Гейдара Алиева в Нахчыване.

На встрече с председателем Верховного Меджлиса НАР Васифом Талыбовым состоялся обмен мнениями касательно мер в направлении улучшения материально-технического обеспечения, повышения профессионализма, улучшения служебно-боевых и бытовых условий личного состава постоянно дислоцированных в Нахчыване соединений и воинских частей.

Затем состоялось служебное совещание с участием командного состава Отдельной общевойсковой армии, Отдельной бригады "Нахчыван" Внутренних войск МВД и Отдельной пограничной дивизии "Нахчыван" Государственной пограничной службы, войск и соединений, на котором были заслушаны доклады. В соответствии с требованиями и рекомендациями Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, были обозначены задачи в направлении повышения боеспособности ВС, обеспечения их более эффективным вооружением и военной техникой, дальнейшего улучшения взаимодействия между военными структурами, обеспечения участия в международных учениях, защиты прав военнослужащих и улучшения их социально-бытовых условий.

В ходе поездки состоялись встречи с личным составом воинских частей, был проведен осмотр штабных зданий, солдатских казарм, медицинских пунктов и других военных объектов, а также боевой бронетехники, авиационной эскадрильи и военной техники. Отличившимся на службе военнослужащим были присвоены очередные воинские звания и вручены памятные подарки.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)