Великобритания продолжает изучать все возможные варианты помощи Азербайджану в разминировании – посол (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Великобритания продолжает изучать все возможные варианты обмена знаниями и оказания поддержки Азербайджану в разминировании возвращенных земель.

Об этом сказал Trend посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

По его словам, перед Азербайджаном стоит колоссальная задача по обезвреживанию всех мин и неразорвавшихся боеприпасов на возращенных территориях.

«Я рад, что правительство, компании и граждане Великобритании помогают спасать людские жизни. Британские эксперты уже работают на этих территориях, чтобы помочь с операциями по разминированию. И мы продолжаем изучать другие варианты, чтобы предоставить свои знания и поддержку в этой области, возможно, это будет осуществляться через наше Министерство обороны», – сказал Шарп.

По поводу того, как именно британские компании помогают в операциях по разминированию, посол сообщил, что одна из них, к примеру, поставляет оборудование для разминирования и проводит обучение, чтобы обезопасить территорию в Физули, на которой будет построен аэропорт.

«Ожидаю, что в решение этой долгосрочной задачи будет вовлечено еще больше британских компаний», – сказал Шарп.

Дипломат отметил, что противоминная деятельность – это не только сам процесс разминирования, важно также обеспечить просвещение людей, особенно детей, в связи с минной угрозой.

«Итак, мы поддержали Агентство Азербайджана по разминированию в плане повышения осведомленности о минной угрозе в районах, пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В мае я посетил Тертер, чтобы ознакомиться с результатами этой деятельности, в частности, увидел информационные щиты и плакаты, встретился с людьми, которые участвуют в этой программе», – сказал британский посол.

Он сообщил, что в более широком смысле Великобритания давно проводит кампанию в связи с запрещением противопехотных мин, которые неизбирательно убивают и калечат людей: «Вот почему Великобритания запретила использование этих мин и подписала Оттавский договор в 1997 году. Призываю Азербайджан присоединиться к этому договору».

«Здесь я должен также отметить, что мы приветствуем недавнее соглашение между Арменией и Азербайджаном о предоставлении карт минных полей в обмен на возвращение задержанных. Надеюсь, это не последнее такое соглашение, что особенно важно по гуманитарным соображениям», – подчеркнул посол.

Отвечая на вопрос, заинтересована ли Великобритания участвовать в процессе восстановления освобожденных азербайджанских земель, дипломат выразил уверенность в том, что британские фирмы наверняка захотят принять участие в данных проектах.

«Мы приветствуем внимание Президента Ильхама Алиева к проектам в области "зеленой энергетики" и "умных городов". Компаниям Великобритании есть что предложить в этих направлениях. Поэтому мне было приятно узнать, что Министерство энергетики Азербайджана и bp недавно подписали соглашение о реализации проекта строительства солнечной электростанции в этом регионе. Считаю, что это прекрасная возможность для участия британских компаний в создании "зеленой" зоны на возращенных территориях. Это не только хорошо для Азербайджана, но и поддерживает глобальные усилия по борьбе с изменением климата», – сказал Шарп.

Посол отметил, что возможности сотрудничества в других секторах экономики, в частности в горнодобывающей промышленности, туризме и сельском хозяйстве, были рассмотрены в ходе недавнего визита в Баку британского министра экспорта Грэма Стюарта.

«Несомненно, возникнет потребность в сферах здравоохранения и образования, в чем сильны британские фирмы. Поэтому я надеюсь, что британские компании будут вовлечены в это дело, хотя мы должны помнить, что восстановление территорий будет долгим процессом, учитывая количество установленных там мин и неразорвавшихся боеприпасов», – заключил Шарп.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)