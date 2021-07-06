Омбудсмен Азербайджана рассказала о миссии Наблюдательной группы по Карабаху (Интервью)

Политика 6 июля 2021 21:05 (UTC+04:00)
Омбудсмен Азербайджана рассказала о миссии Наблюдательной группы по Карабаху (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Основная цель миссии делегации во главе с председателем Турецкой организации по правам человека и равенству заключается в проведении беспристрастного и объективного расследования по установлению фактов преступлений против мира и человечности, совершенных политическим и военным руководством Армении на освобожденных территориях Азербайджана и в населенных пунктах, подвергшихся атакам Армении в период войны.

Об этом в интервью Trend сказала Уполномоченный по права человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

По ее словам, хотя азербайджанские земли и освобождены от оккупации, противотанковые и противопехотные мины, некогда установленные в этих районах, затрудняют там процесс восстановления: «Мы неоднократно поднимали этот вопрос в соответствующих международных организациях, призывая их оказать давление на Армению в связи с картами минных полей. Но, к сожалению, эти организации не проявили подобающую реакцию по этому поводу. Тем не менее, мы продолжаем работу по разоблачению преступлений политического и военного руководства Армении против мира и человечности. В связи с этим мы приглашаем в нашу страну делегации международных структур и организаций, а также национальные правозащитные институты зарубежных стран, с которыми мы сотрудничаем, для проведения расследований на местах. Турецкая организации по правам человека и равенству приглашена в страну именно в этих целях».

Омбудсмен отметила, что по инициативе Уполномоченного по правам человека впервые на освобожденных от оккупации территориях иностранное национальное правозащитное учреждение выполняет миссию в качестве нейтрального органа.

«Основная цель миссии – провести беспристрастное и объективное расследование. С первых дней войны председатель этой организации Сулейман Арслан поддерживал со мной связь, интересовался ситуацией на фронте, и именно по его инициативе в этой структуре была создана Наблюдательная группа по Карабаху. В группе, наряду с членами правления организации, также представлены ученые-юристы из известных турецких университетов, специализирующиеся на международном гуманитарном праве и военных преступлениях. Как во время, так и после войны мы несколько раз участвовали в онлайн-встречах и проводили обсуждения с Наблюдательной группой по Карабаху в качестве института омбудсмена Азербайджана. Основная цель группы заключается в сборе фактических материалов, разоблачающих преступления против мира и человечности, совершенные политическим и военным руководством Армении во время Отечественной войны, составить на их основе специальный отчет.

Фактологическая миссия рабочей группы была проведена в освобожденном от оккупации городе Агдам, а также на территории Тертерского района, подвергшегося нападениям Армении во время войны.

Считаем, что члены группы могут найти ответы на свои вопросы из данных, предоставленных на мероприятии в Аппарате Омбудсмена, а также в ходе расследований, проведенных в освобожденном от оккупации городе Агдам и на территории Тертерского района. В рамках визита для членов группы было проведено мероприятие в офисе, где принимали участие сотрудники Аппарата Омбудсмена. В ходе встречи была представлена подробная информация о полномочиях Омбудсмена Азербайджана и ее деятельности во время войны. Это помогло членам рабочей группы лучше понять ситуацию перед посещением освобожденных территорий, а также, принимая во внимание некоторые технические аспекты, сосредоточиться на более важных элементах, чтобы эффективно использовать ограниченное время визита. Разумеется, цель заключалась в том, чтобы члены группы провели полностью объективное расследование без какого-либо постороннего влияния.

Отчет будет разослан во все соответствующие международные организации, включая ООН, Совет Европы и Европейский союз. Следует отметить, что Турецкая организация по правам человека и равенству, как и Азербайджанский институт омбудсмена, является членом Глобального альянса национальных институтов по правам человека как независимый национальный институт по правам человека. Подобные учреждения в качестве независимых органов могут представлять свои отчеты в соответствующие механизмы ООН по правам человека, включая международные альянсы и организации, членами которых они являются.

Еще раз подчеркну, что отчет составляется на основании независимых и объективных принципов. Это дает основание говорить о том, что соответствующие международные организации должны принять этот отчет и отреагировать соответствующим образом. Наша задача – привлечь внимание международного сообщества к преступлениям, совершенным политическим и военным руководством Армении во время конфликта, войны и послевоенный период, нарушениям международного гуманитарного права и принципов международного права. Мы надеемся, что международное сообщество отреагирует на этот и предыдущие отчеты и предпримет соответствующие шаги, чтобы предотвратить повторение подобных преступлений в будущем», – сказала Сабина Алиева.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Омбудсмен Азербайджана рассказала о миссии Наблюдательной группы по Карабаху (Интервью)
Омбудсмен Азербайджана рассказала о миссии Наблюдательной группы по Карабаху (Интервью)
В Агдаме прошло совместное заседание рабочих групп Межведомственного центра по вопросам экологии и энергообеспечения (ФОТО)
В Агдаме прошло совместное заседание рабочих групп Межведомственного центра по вопросам экологии и энергообеспечения (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Грузия, Азербайджан намерены углублять сотрудничество в ряде сфер Грузия 21:45
Казахстанские компании заинтересованы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) Экономика 21:27
Туркменистан и ЕС обсудили реализацию национальных программ в области защиты прав человека Туркменистан 21:20
Омбудсмен Азербайджана рассказала о миссии Наблюдательной группы по Карабаху (Интервью) Политика 21:05
В Агдаме прошло совместное заседание рабочих групп Межведомственного центра по вопросам экологии и энергообеспечения (ФОТО) Политика 20:46
Чешское агентство развития поделилось данными о приоритетных направлениях сотрудничества с Грузией Бизнес 20:30
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину Политика 20:30
Наргиз Керимовой в Украине подарили весь мир – композиция Андреа Бочелли (ВИДЕО,ФОТО) Культура 20:23
Ранен военнослужащий азербайджанской армии Происшествия 19:55
Азербайджанские журналисты распространили заявление Политика 19:51
Росавиация расширила перечень маршрутов в Азербайджан Транспорт 19:31
Молодежное объединение правящей партии Азербайджана выступило с заявлением в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай (ФОТО) Политика 19:04
Премьер-министр Али Асадов встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко Политика 18:51
В Агдаме начаты работы по разведке подземных и поверхностных вод Экономика 18:32
В некоторых районах Азербайджана введен лимит на подачу поливной воды Общество 18:15
Министр здравоохранения России ознакомился с условиями, созданными в Учебно-симуляционном центре Бакинского филиала Сеченовского университета (ФОТО) Общество 17:53
Нацбанк Кыргызстана приостановил обмен ветхих денег, продажу монет и золотых слитков из-за COVID-19 Кыргызстан 17:49
Армения в период оккупации уничтожила большую часть природных памятников на территории Азербайджана - минэкологии Политика 17:49
В Азербайджане сократился объем купонных выплат инвесторам Финансы 17:40
В Грузии обнародовали стратегию развития сельского хозяйства до 2030 г Бизнес 17:40
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:25
Состоится вторая международная конференция по ирано-российским отношениям Политика 17:25
На заводе в Баку завершился ремонт паромного судна «Карабах» Экономика 17:21
Великобритания пересмотрит правила самоизоляции для контактировавших с больными COVID-19 Европа 17:14
Еще одна маршрутная линия передана BakuBus Общество 17:13
Поставляемая в Азербайджан вакцина "Спутник V" от COVID-19 эффективна и оправдывает себя - минздрав РФ Общество 17:10
Важные объекты инфраструктуры США не пострадали в результате кибератаки на Kaseya США 17:10
В Азербайджане в связи с Гурбан байрамы перенесены экзамены по способностям Общество 17:09
В Азербайджане создают электронный кадастр лесов Общество 17:04
Кнессет отклонил предложение кабмина Израиля по закону о гражданстве Израиль 17:03
В Азербайджане определяются конкурентные возможности казахстанского ИТ-бизнеса Экономика 17:01
Филиал российской компании в Туркменистане объявил тендер на закупку товаров Тендеры 16:59
В Азербайджане определились победители конкурса постеров "Нет пиратским изданиям" (ФОТО) Социум 16:56
Баку слезам не верит (ВИДЕО) Звёздный мир 16:55
Таможенные службы Азербайджана и Ирана обсудили ускорение пограничных процессов (ФОТО) Транспорт 16:49
Ученые: 39% переболевших COVID-19 ощущают последствия по прошествии семи-девяти месяцев Европа 16:48
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,3 Европа 16:39
Авиакомпания Gulf возобновила рейсы в Грузию Транспорт 16:35
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:34
Ряд гуманитарных вопросов остается нерешенным после Второй Карабахской войны – ОБСЕ Политика 16:33
В Азербайджане выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 47 человек Общество 16:31
ГЭС «Суговушан-1» выработала до 600 тыс. киловатт/часов электроэнергии Экономика 16:25
В Баку будет проведен 25-й Форум İBF (ФОТО) Экономика 16:24
Разработана энергетическая стратегия по Карабаху (ФОТО) Экономика 16:20
Король ринга в Таиланде. В США снят фильм об азербайджанском Атамане с синими глазами и в национальной папахе (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 16:15
Переход на новые критерии определения инвалидности в Азербайджане позволит повышать пенсии и пособия Общество 16:14
ЕБРР выделит кредит на развитие туркменского предприятия Финансы 16:01
Азербайджан и Россия подписали обновленное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения (ФОТО) Общество 15:58
Saudi Aramco повысила цены на нефть на август для Азии Арабские страны 15:56
Состоялся круглый стол по вопросам безопасности на Каспии Политика 15:50
Генеральный директор МИД Израиля отправился в Марокко Израиль 15:46
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку оборудования Тендеры 15:43
Love Story на фоне азербайджанских ковров XVII века - талисманы семейного благополучия (ФОТО) Интересное 15:43
Экс-глава Минэнерго США считает, что цены на нефть могут подняться до $100 за баррель США 15:41
Премьер Словении призвал не допустить четвертой волны коронавируса в Европе Европа 15:41
В Тбилиси обсуждены вопросы расширения культурных и гуманитарных связей между Грузией и Азербайджаном (ФОТО) Культура 15:40
Уголовное дело против директора «Ени Клиника» направлено в суд Общество 15:34
В Азербайджан из России уже поступили партии вакцины «Спутник V» – Минздрав Общество 15:32
США приветствуют освобождение 15 задержанных армян в обмен на карты минных полей Политика 15:28
Большая часть расчетов в товарообороте Азербайджана произведена в СКВ Финансы 15:22
Египетский суд снял арест с контейнеровоза Ever Given Арабские страны 15:17
Минэкологии Азербайджана о вредности станций мобильной связи для окружающей среды Общество 15:15
Уголовное дело Вугара Сафарли и других сотрудников Фонда господдержки развития СМИ направлено в суд Происшествия 15:15
В Агдаме прошло совместное заседание рабочих групп Координационного штаба (ФОТО) Политика 15:14
Две из самых широких улиц в мире будут в Агдаме – спецпредставитель Президента Азербайджана Азербайджан 14:59
Минобороны Азербайджана внесло ясность в распространенную Арменией информацию о стрельбе на границе Политика 14:58
На ликвидацию ущерба, нанесенного Арменией сельскому хозяйству Азербайджана, выделяется 1,4 млн манатов Политика 14:46
Выделены средства на ликвидацию ущерба гражданскому населению в результате агрессии Армении Политика 14:40
4 сценария для ОПЕК+ на фоне нынешних разногласий Энергетика 14:35
Выделены средства на ликвидацию ущерба, нанесенного частным и госпредприятиям в результате агрессии Армении - Распоряжение Политика 14:34
На восстановление объектов, пострадавших в результате агрессии Армении, выделяется 30 млн манатов - Распоряжение Политика 14:29
МИД РФ заявил, что 201-я военная база оснащена для оказания помощи у границ с Афганистаном Таджикистан 14:27
Уранодобывающее предприятие в Казахстане закупит респираторы Тендеры 14:21
В Джебраиле появится парк азербайджано-турецкого братства Общество 14:19
57 килограммовый ковер "Губа", сотканный за два года! (ФОТО) Общество 14:18
Государственный зерновой фонд Азербайджана объявил о приеме высококачественной пшеницы Экономика 14:15
Обзор цен за месяц в Узбекистане: Стоимость картофеля снизилась на 18% Узбекистан 14:06
СЭЗ на северо-востоке Ирана будет развивать торговлю с Туркменистаном Бизнес 14:03
В Азербайджане назван размер страховых взносов в рамках аграрного страхования Экономика 13:52
Ведется оценка будущей разработки комплекса месторождений железной руды в Дашкесане Бизнес 13:43
ЗАО AzerGold планирует полностью устранить зависимость от госбюджета к 2025 г Финансы 13:28
Сократился спрос банков Азербайджана на валюту Финансы 13:23
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла Общество 13:21
SOCAR поставила в Украину около 4 тыс. тонн литовского бензина Энергетика 13:02
Стали известны победители Хакатона (ФОТО) Общество 13:00
Месторождения на освобожденных землях Азербайджана открывают возможности для международного сотрудничества - AzerGold Бизнес 12:59
Экс-глава ИВ Нефтчалинского района отказался давать показания на суде Происшествия 12:54
На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, нарушитель обезврежен - Госпогранслужба (ФОТО) Происшествия 12:48
Началась поездка членов рабочих групп Координационного штаба и журналистов в Суговушан и Агдам (ФОТО) Азербайджан 12:43
Доля горнодобывающего сектора в ВВП Азербайджана выросла в 2020 г - глава AzerGold Финансы 12:39
Иран не поменяет свою позицию по СВПД - Саид Хатибзаде Ядерная программа 12:32
Dumanlar başımda dastana döndü… YARAT представит в Гяндже выставку художников и фотографов Культура 12:32
В Кыргызстане в 2021 году отмечалось увеличение посевных площадей сельхозкультур Кыргызстан 12:28
США призывают ОПЕК к компромиссу по увеличению добычи нефти США 12:19
В Израиле уровень безработицы в середине июня снизился на 0,2% Израиль 12:15
Освобожденное село Мирик Лачинского района (ВИДЕО) Общество 12:12
Франция приветствует освобождение 15 задержанных армян в обмен на карты минных полей Политика 12:11
В Венгрии до конца 2022 года планируют начать производство "Спутника V" Европа 12:01
Обнародован экспорт туркменской нефти транзитом через Россию с начала года Энергетика 11:59
В ЗАО AzerGold назвали поступления в госбюджет Азербайджана от продажи золота и серебра (ФОТО) Финансы 11:57
Все новости