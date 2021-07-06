Выделены средства на ликвидацию ущерба, нанесенного частным и госпредприятиям в результате агрессии Армении - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с ликвидацией ущерба, нанесенного транспортным средствам, принадлежащим гражданскому населению и государству, субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики.

Согласно документу, с целью ликвидации ущерба, нанесенного транспортным средствам, принадлежащим гражданскому населению и государству, субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики, министерству экономики выделяется 5 400 000 манатов.