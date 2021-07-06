На ликвидацию ущерба, нанесенного Арменией сельскому хозяйству Азербайджана, выделяется 1,4 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с ликвидацией ущерба, нанесенного сельскому хозяйству в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики.

В распоряжении говорится, что в целях ликвидации ущерба, нанесенного сельскому хозяйству (сельскохозяйственной продукции, технике, посевным площадям, домашнему скоту) в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год Резервного фонда Президента АР министерству сельского хозяйства выделяется 1 400 000 манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в настоящем распоряжении, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.