США приветствуют освобождение 15 задержанных армян в обмен на карты минных полей

БАКУ /Trend/ - США приветствуют освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян в обмен на передачу Арменией карт минных полей, сообщает Trend со ссылкой на посольство Соединенных Штатов в Баку.

«Эти действия последовали за освобождением Азербайджаном 12 июня задержанных армян и решением Армении передать Азербайджану карты минных полей. Эти усилия при содействии Грузии, поддерживаемые США, заложили основу для дальнейшего сотрудничества между Арменией и Азербайджаном. США также высоко оценивают усилия России по поддержке региональной стабильности», - говорится в заявлении посольства.

«Соединенные Штаты продолжают призывать к возвращению всех задержанных и передаче всех карт минных полей. Мы готовы поддержать сотрудничество и урегулирование нерешенных вопросов в регионе. Мы также продолжаем призывать Армению и Азербайджан возобновить переговоры по существу под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы договориться о всеобъемлющем и устойчивом политическом урегулировании конфликта», - отмечается в заявлении.