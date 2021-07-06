В Агдаме прошло совместное заседание рабочих групп Межведомственного центра по вопросам экологии и энергообеспечения (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В городе Агдам прошло совместное заседание рабочих групп по вопросам энергетики и экологии Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает во вторник Trend.
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В Агдаме прошло совместное заседание рабочих групп Межведомственного центра по вопросам экологии и энергообеспечения (ФОТО)
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