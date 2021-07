Международный центр Низами Гянджеви проводит вебинар на тему вакцинирования против COVID-19 (Прямая трансляция)

БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви (NGIC) проводит вебинар на тему «Зачем нам нужна "народная" вакцина против COVID-19?» (‘Why Do We Need a People's Vaccine to Beat COVID-19?’).

Модератором мероприятия является сопредседатель NGIC, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин.

В качестве ключевого докладчика выступает бывший президент Боснии и Герцеговины Сефик Джаферович.

На вебинаре также принимают участие президент Маврикия (2015–2018 гг.) Амина Гуриб-Факим, президент ГА ООН, министр иностранных дел Эквадора (2007, 2017–2018 гг.) Мария Фернанда Эспиноса, посол доброй воли ЮНЭЙДС Джеймс Чау, премьер-министр Молдовы (2015) Кирилл Габурич, премьер-министр Черногории (2010-2012 гг.) Игорь Лукшич, премьер-министр Кыргызстана (2014–2015 гг.) Джоомарт Оторбаев, премьер-министр Румынии (1989–1991 гг.), спикер парламента (1996–2000 гг.) Петре Роман, партнер и соучредитель Societer, специальный представитель NGIC по ЦУР Натали де Голль, бывший посол Ливии в ЕС Фарида Аллаги и генеральный секретарь NGIC Ровшан Мурадов.