Компании Cronimet выражен протест по поводу загрязнения реки Охчучай (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:07)

БАКУ /Trend/ - Лидеры диаспорских организаций в составе Координационного совета азербайджанцев Америки из разных штатов США направили совместное заявление в офисы компании Cronimet в Соединенных Штатах в знак протеста против загрязнения Арменией и немецкими компаниями реки Охчучай, которая протекает через Зангиланский район Азербайджана и впадает в Араз.

Как сообщили в среду Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, в заявлении акцентируется внимание на том, что Армения и немецкие компании загрязняют токсичными отходами реку Охчучай, которая протекает по территории Зангиланского района Азербайджана и впадает в Араз. Это наносит серьезный ущерб экосистеме и биоресурсам, делает невозможным использование речной воды для орошения. Таким образом, Армения грубо нарушила требования Хельсинкской конвенции 1992 года, говорится в документе.

Заявление подписали руководитель Азербайджано-американского интеграционного центра Самир Новрузов, глава ассоциации Азербайджан - Нью-Йорк Эрджан Ердаланлы, руководитель Азербайджанского центра по среднезападным штатам Фарид Мамедов, глава Ассоциации азербайджанских женщин Америки Мунаввар Вахабова, глава Нью-Йоркского культурного центра Тельман Джалил, представитель азербайджанской общины Юты Эсмер Гараева, глава общества Флорида-Азербайджан Эсмира Байрамова, глава Азербайджанской организации дружбы Адика Игбал, глава ассоциации Миннесота-Азербайджан Гюнель Раллис, глава Общества национальной музыки и мировой культуры Наргиз Алиярли и глава Североамериканской молодежной организации Айтадж Гасымова.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)